الكرملين يعلق على مصافحة بوتين لولي العهد السعودي في قمة G20

المصافحة بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير السعودي محمد بن سلمان في قمة G20

قال الكرملين إن العلاقات الشخصية الودية تشكل أساسا للتعاون المثمر، تعليقا على المصافحة التي رصدتها الكاميرات بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير السعودي محمد بن سلمان في قمة G20.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أمام عدسات وسائل الإعلام، أثناء القمة التي عقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، في حين يشتبه العديد من زعماء دول العالم بأن الأمير محمد سلمان متورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سبق وأن رحب بزعماء آخرين بمصافحة مماثلة، موضحا: "هذا يعكس علاقات شخصية طيبة، وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر متبادل المنفعة".

ولفت بيسكوف إلى جاهزية الطرف السعودي للتحقيق بقضية مقتل خاشقجي، مشددا على اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض ومواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.

ووصف المتحدث الاجتماع الذي عقد بين بوتين والأمير محمد في بوينس آيرس بأنه كان مثمرا ومفصلا وتطرق على وجه الخصوص إلى مسألة التعاون بين الدولتين ضمن إطار اتفاق "أوبك+".