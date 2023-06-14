الكرواتية إيفانا كنول تثير الجدل في ملاعب اسطنبول

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بعد ان شغلت المتابعين والاعلام وحشدت جيشا من المتابعين لصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة مناسبة نهائيات كأس العالم التي احتضنتها دولة قطر في نوفمبر الماضي، عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة العارضة المثيرة إيفانا كنول الى المدرجات وهذه المرة من اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا.

نجمة “نجمة مونديال قطر”، بلا منازع ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، سجلت حضورها في مدرجات ملعب “أتاتورك الأولمبي” بمدينة إسطنبول التركية، الذي احتضن يوم السبت الماضي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين “مانشستر سيتي” و”إنتر ميلان”

وكعادتها ظهرت إيفانا كنول بزيها الرسمي الفاضح وهو عبارة عن ملابس قصيرة من ناحية الصدر والساقين ونشرت مقاطع فيديو وصورا لها عبر صفحتها في تطبيق “إنستغرام”، من مدرجات ملعب “أتاتورك الأولمبي” بمدينة إسطنبول.

واشتهرت إيفانا كنول على المستوى العالمي وخاصة العربي والخليجي بعد ان تواجدت في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” لمؤازرة منتخب بلادها الكرواتي الذي أحرز المركز الثالث في البطولة على حساب نظيره المغربي، واقرت بعد البطولة ان متابعيها تضاعفو بعد البطولة حيث ازدادو 4 ملايين متابع