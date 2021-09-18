الكشف عن أدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفارون من سجن جلبوع

كشف محامي الأسير محمود العارضة عن الأدوات التي استخدمها الاسرى الفارون من سجن جلبوع وكانت مخفية في أرضية الخلية.
وبحسب ما نشرته "كان"، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علاقة، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.
وكان العارضة أعلن الجمعة أنه من خطط لعملية الهروب وقال: "فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد".
תיעוד בלעדי: הכלים המאולתרים ששימשו את האסירים בחפירת המנהרה מכלא גלבוע@moyshis #השבועhttps://t.co/E4ECse4c0H pic.twitter.com/j5iJZJY4qP— כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2021
وأوضح أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.
وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين في 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم.
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