الكشف عن اعتقال السعودية لضابط متقاعد

نشر الحساب آخر تغريدة للأزمع منتصف العام 2016، قال فيها إن رجال أمن حاولوا اعتقاله

كشف حساب "معتقلي الرأي"، عن اعتقال السلطات لضابط متقاعد منذ مدة.

وقال الحساب إن "الضابط المتقاعد نواف بن شعيفان الأزمع، رهن الاعتقال التعسفي منذ فترة طويلة، ولا توجد أي أخبار عن وضعه الصحي".

وتابع: "كان سبب الاعتقال تغريدة في سنة 2016 طالب فيها بإعفاء محمد بن سلمان من منصبه آنذاك كوزير للدفاع".

ونشر الحساب آخر تغريدة للأزمع منتصف العام 2016، قال فيها إن رجال أمن حاولوا اعتقاله، بصفتهم موظفين في وزارة الداخلية، وأنه رد عليهم بأنهم من "جماعة محمد بن سلمان".

وكان الأزمع عبر حسابه في "تويتر"، و"فيسبوك" وجه انتقادات للعهد السعودي الجديد بقيادة محمد بن سلمان، مطالبا بإعفائه من منصب وزير الدفاع، كما انتقد الاتجاه نحو التطبيع مع إسرائيل.