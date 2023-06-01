الكشف عن اكبر عملية فساد في مصر

كشفت اوساط قضائية مصرية عن اكبر عملية فساد في البلاد تورط فيها مسؤولين بارزين في ادارة المشروعات الزراعية ومستشارية بشركات كبرى.

وقال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا انه احال رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجل أعمال ومستشار بشركة كبيرة إلي محكمة الجنايات بعد اتهام الأول بطلب وأخذ رشوة مالية من الآخرين تقدر بمليون و800 ألف جنيه.

وقال امر الاحالة ان رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اقدم على طلب عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بوساطة المتهمين الرابع والخامس على سبيل الرشوة مقابل اتمام عملية تخصيص مساحة لخمسمائة فدان ولاية الهيئة بمحافظة بني سويف لشركته.

كذلك طلب المتهم الاول عَطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته يقدر بـ مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه أخذ منها مليون وعشرة آلاف جنيه بوساطة المتهمين الخامس والسادس على سبيل الرشوة مقابلاتمام تعديل نشاط ثلاث قطع أراضي ولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وخدمي والتصريح بإنشاء سور على قطعتين