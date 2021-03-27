الكشف عن جاسوسة زرعها حزب الله في البنتاغون

كشفت وزارة الدفاع الأميركية ان مترجمة سابقة في البنتاغون اعترفت بتورطها في نقل معلومات دفاعية سرية للغاية إلى حزب الله اللبناني.

وقال القضاء الأميركي وفق احد وثائقه أن المترجمة السابقة مريم طه تومسون التي تبلغ من العمر 63 عاما قامت بإرسال معلومات خطيرة وسرية إلى جماعة حزب الله بعد مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أكثر من سنة في غارة أميركية قرب مطار بغداد.

ويسمح لتومسون بالوصول إلى معلومات سرية للغاية حيث انها كانت تملك تصريحا بذلك كما كانت تعمل داخل منشأة للقوات الخاصة في العراق منذ منتصف ديسمبر/كانون الاول 2019 الى حدود اعتقالها في 2020.

وكشفت التحقيقات ان المترجمة تعرفت على احد المواطنين اللبنانيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك بدعم من عائلتها حيث ان المواطن زعم في بداية الامر ان احد أقربائه يعمل في وزارة الداخلية اللبنانية وان له بعض العلاقات بالجماعة الموالية لإيران.

وعبر المواطن اللبناني عن رغبته الشديدة في الزواج بالمترجمة قبل ان يطلب منها معلومات سرية حول الأشخاص المتورطين في تقديم معلومات لاغتيال قاسم سليماني.

وأكدت المترجمة السابقة انها كانت تعلم جيدا بان حزب الله يريد تلك المعلومات لكنها خشيت انه في حال توقفت عن تقديمها فان الرجل سيتخلى عنها ولن يتزوجها.

وقالت مريم طه تومسون ان قياد حزب الله عبرت عن ارتياحها من المعلومات المقدمة وبان الشخص الذي تعرفت عليه أكد بانه سيقدمها لمسؤول عسكري في الحزب.

وحسب وزارة العدل الأميركية فان المترجمة السابقة قدمت معلومات شديدة الخطورة على حياة الجنود الاميركيين والمتعاونين معهم في العراق حيث أفادت ان مريم طه تومسون قدمت" هويات 10 على الأقل من الأصول البشرية السرية، و20 منشأة أميركية إضافة إلى تكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة"

ومن المتوقع ان تواجه المترجمة السابق عقوبة السجن مدى الحياة اثر النطق بالحكم في يونيو/حزيران بتهمة تقديم معلومات دفاع وطني لحكومة أجنبية.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية وتعاقب كل الافراد او المؤسسات او الهيئات التي تتعامل معه.

وتورط الحزب في عدد من عمليات الاختراق والتجسس في عدد من الدول لكن حادثة اختراق البنتاغون عبر موظفة فيه تعتبر الاخطر.