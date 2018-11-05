الكشف عن سبب نفوق الأسماك في العراق (فيديو)

نفوق الأسماك في بابل وبقية المحافظات العراقية

ترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحثوا خلاله سبب نفوق الأسماك في بابل وبقية المحافظات العراقية والإجراءات اللازمة للحد من ذلك.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء، "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ترأس اليوم الأحد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.. تمت مناقشة موضوع نفوق الأسماك في بابل وبقية المحافظات".

وأكد البيان أنه "تم أخذ نماذج للمياه والأسماك والأعلاف المستخدمة وإرسالها إلى المختبرات التخصصية في وزارة الزراعة والصحة والبيئة ومختبرات تخصصية عالمية للتأكد من التشخيص الأولي واستبعاد أي أسباب محتملة أخرى"، لافتا إلى أنه "بحسب التشخيص الأولي للمختبرات البيطرية فإن السبب هو إصابات بكتيرية فطرية، ووفق هذا التشخيص الأولي لا يوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض إلى الإنسان".

ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة إلى الإسراع باستكمال الإجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين وأصحاب العلاقة وضرورة الإسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للأمن الوطني بالمستجدات".

ولفت المكتب إلى أنه "تم التوجيه الفوري بتسيير فرق مختصة إلى الأسواق والمطاعم لمنع تسرب هذه الأسماك إلى الأسواق".