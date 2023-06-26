الكشف عن صورة لصدام حسين قبيل اعدامه بدقائق

نشر السياسي العراقي صادق الموسوي صورة للرئيس العراقي الراحل صدام قال انها تعرض لاول مرة وذلك قبيل اعدامه بدقائق

وظهر صدام حسين (28 نيسان 1937 – 30 كانون الأول 2006) امام احد الاشخاص يتلو عليه من اوراقا بين يديه ومن خلفه تظهر كاميرا لمصور ياخذ بعض اللقطات، فيما يجلس اخر على يمينه يتابع ، وكان الرئيس العراقي جالسا على كرسي مكبل بواسطة شريط بلاستيكي ويحتضن مصحفا ويرتدي معطفا ظهر فيه اثناء عملية اعدامه التي تصادف ذكراها هذه الايام

حضور 5 اشخاص لاعدام صدام حسين

وكشف محضر تنفيذ حكم الإعدام عن حضور خمسة أشخاص، ووفق محاضر رسمية فقد حضر العملية 14 شخصاً من ضمنهم الخمسة الموقعون على المحضر، وكانوا جميعاً من حزب الدعوة ومن مكتب رئيس الوزراء الوالي لايران حينها نوري المالكي



وحسب المحضر الرسمي لتنفيذ حكم إعدام صدام حسين يروي فان الخمسة الذين قبلو التويع على المحضر القاضي منير حداد ومدير السجن حسين الكرباسي، والمدعي العام منقذ آل فرعون، وممثل رئيس الوزراء العراقي طارق نجم عبدالله، وطبيب السجن مهدي عبدالجاسم.

وجاء إعدام صدام بعد أن أصدرت المحكمة العراقية العليا للجرائم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 حكمها بإعدامه.

وإعدام صدام حسين بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد ان حكم لنحو ربع قرن قبل أن يُطاح به إثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية سنة 2003.

وفجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) سنة 1427 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2006 تم تنفيذ حكم الاعدام بتسليمه للحكومة العراقية من قبل حرسه الأمريكي تلافياً لجدل قانوني في أمريكا التي أعتبرته أسير حرب. وسط انتقاد ورفض شعبي عربي للطريقة التي تم فيها حكم الاعدام والتوقيت الذي صادف فجر اول ايام عيد الاضحى من ذلك العام