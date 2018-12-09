الكشف عن فريق لابن سلمان بقي بتونس.. ما صلته بانتخابات 2019؟

تساءل بن مبارك عن سبب بقاء فريق رافق ابن سلمان في زيارته لتونس 3 أيام عقب مغادرته

كشف السياسي التونسي، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، أن فريقا سعوديا يتبع ولي العهد محمد بن سلمان بقي في تونس عقب الزيارة التي أجراها الأخير لتونس الأسبوع الماضي.

وتساءل بن مبارك، الجمعة، في لقاء حواري على القناة الوطنية عن سبب بقاء الفريق الذي رافق ابن سلمان في زيارته لتونس ثلاثة أيام عقب مغادرته.

وحذر بن مبارك من وجود أطراف تونسية وأخرى إقليمية تريد تخريب الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها العام القادم.

وربط بن مبارك بين بقاء فريق ابن سلمان وتلك الخطط الرامية لتخريب الانتخابات.