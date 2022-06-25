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الكشف عن مسجد عمره 1200 عام بالنقب الفلسطيني

منشور 25 حزيران / يونيو 2022 - 01:39
الكشف عن مسجد عمره 1200 عام بالنقب الفلسطيني

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