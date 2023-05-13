الكشف عن هوية السفير الإيراني الجديد في السعودية

أفادت وسائل إعلام ايرانية، بأن المرشح الأول لمنصب سفير طهران الجديد في الرياض سيكون علي رضا عنايتي.

وقالت وكالة مهر الإيرانية: إن المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية، علي رضا عنياتي، سيكون سفير إيران الجديد في السعودية.

من جانبه، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تباحثا خلاله حول سبل تحسين العلاقات بين الرياض وطهران.

وقال بن فرحان، إن الرياض تنظر بإيجابية لمستقبل العلاقات مع إيران، والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها.

وأكد بن فرحان، اتخاذ السعودية خطوات جيدة خلال الشهرين الماضيين، وتمسك المملكة بالتوافقات التي تم التوصل إليها، كمؤشر جاد على تحسين العلاقات مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن وزير الخارجية السعودي، أعرب عن أمله بتسهيل سبل التعاون الثنائي بين البلدين، بعد أن يتمكن السفيرين من مباشرة عملهما.

من جهته، قال حسين أمير عبد اللهيان، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في السعودية رسمياً"

واعرب الوزير الإيراني، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين طهران والرياض.

وشدد عبد اللهيان، على عزم إيران والسعودية، التعاون بينهما ورسم العلاقات المناسبة، مستدلا عل ذلك باللقاءات التي يجريها المسؤولين ووزيري الخارجية في البلدين، والزيارات لعواصم كل منهما الآخر.