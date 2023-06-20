الكعبة والتسويق الاستفزازي: "اوه واو" اليونا تثير غضبا على مواقع التواصل

"اوه واو".. اصبحت هذه العبارة علامة تجارية اخرى لصانعي المحتوى يزن واليونا بعدما اختارتها الاخيرة لتعبر بها عن شعورها وهي ترى الكعبة اثناء ادائهما العمرة، ولكن العبارة كانت كفيلة باستفزاز واثارة غضب الكثيرين.

عادة، يكاد ينعقد لسان من يدخل الى بيت الله لاول مرة وهو يقف امام مشهد الكعبة المهيب، ولا يجد ما يقوله سوى التسبيح والتهليل.

لكن صناع المحتوى ومشاهير السوشال ميديا الذين يستغلون تواجدهم في مثل هذا المكان المقدس يمتازون بذكاء تسويقي يجعلهم يختارون افعالا وعبارات مدروسة بعناية لتخدم عملية الترويج لما ينتجونه من محتوى.

ولعل هذا ما تسبب بغضبة في اوساط رواد مواقع التواصل.

فقد اعتبر كثير من هؤلاء ان عبارة "اوه واو" التي تلفظت بها اليونا في مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله مع يزن، لم تكن عفوية كما يبدو للوهلة الاولى، بل متعمدة ومقصود منها الاستفزاز واثارة حالة من الجدل تضمن انتشارا واسعا للمقطع.

ومنذ زواجهما العام الماضي، امتهن يزن واليونا نشر يومياتهما عبر مواقع ومنصات التواصل، ومن بينها اليوتيوب، حيث لهما قناة تحمل اسمها يزن واليونا (Aliona & Yazan).

اوه واو الشعائر الدينية والكعبة صاروا محتوى لطلب الريتش

ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا#محاسبة_اسماء_نور#محاسبه_مايكل_عادل pic.twitter.com/o9YqKhpUUb — مظبوط سكر ع الريحة (@MzbwtA) June 20, 2023

واليونا مولودة لاب وام بيلاروسيين، وبعد انفصالهما تزوجت امها من رجل سعودي تربت في كنفه منذ كان عمرها عامان، وهو ما يفسر ملامحها الاوروبية وتحدثها العربية بلكنة سعودية.

يتضمن المقطع المصور للزوجين يزن واليونا سيناريوهات وحوارات عديدة، لكن الابرز في كل ذلك كان عبارة "اوه واو" وكذلك مشاهد الايدي المتشابكة والرؤوس المتلاصقة والنظرات المتبادلة التي تفيض بمشاعر العشق والغرام.

معلقون يهاجمون اليونا ويزن بعد "اوه واو"

تاليا بعض مما غرد به المعلقون بعد مشاهدتهم الفيديو:

- "اوه واو"..أول مرة اشوف مسلم يقولها أول ما يشوف الكعبة؟

- أقسم بالله هوس التصوير صاير شي مقرف بشكل

- الشعائر الدينية صارت موضة للأسف..

اليونا ويزن امام الكعبة

- ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

- اوه واو الشعائر الدينية والكعبة صاروا محتوى لطلب الريتش

- اوه واو الشعائر الدينية والكعبة صاروا محتوى

- أتمنى من السعودية تصدر قرار منع الهواتف بالحج والعمرة ووضع فريق يصور صورة تذكارية فقط في حال الطلب لمن يعلم أنه لم يستطيع العودة مرة أخرى..

- تخيل بس تشوف الكعبة تكون ردة فعلك "اوه، واو" وايديها مبينات وحاطة ميكب وبصور فيها كأنه بعملوا اعلان شو اكل الهوا هاد؟

- بتشكر ربها وايدها مكشوفة لكوعها ودايرين يصوروا

- يا رجل جد شو اوه واو! يعني اللي رايح يعتمر مش زي اللي شايف معلم سياحي



- بيقول سبحان الله ما شاء الله تبارك الله اي شي غير اوه واو! حتى لو انها امبينة من اصول غير عربية بس مسلمة بالاخير!

- اوه_واو اولالا كتير كبيرة الكعوبة رحلة سياحية ولا احلى، انقلع انت واياها ودوروا على متابعين وتفاعل بعيد عن المقدسات والاماكن المقدسة يلي ما بيزبط اشكالكم يدنسوها

قلة ادب مع الله

ولطالما استنكر علماء ودعاة مسلمون ظاهرة التقاط صور السيلفي امام الكعبة فيما ظهورهم اليها، حتى وصل الامر بعالم ازهري الى اعتبار ان هذا التصرف ينم عن قلة ادب مع الله.

اليونا ويزن في صورة اخرى داخل صحن الكعبة

وقال العالم الازهري إبراهيم رضا في مداخلة تلفزيونية السبت، ان من "الادب مع الله" ان يستقبل الزائر الكعبة المشرفة بوجهه أثناء التواجد في الصحن.

وتزخر مواقع التواصل الاجتماعي بالاف صور السيلفي التي يلتقطها حجاج ومعتمرون ومشاهير وصناع محتوى اثناء طوافهم بالكعبة، وذلك في ظاهرة اخذت في الاتساع في السنوات الاخيرة.

وكان الداعية الكويتي عثمان الخميس، دعا الى الامتناع عن ذلك احتراما لقدسية المكان.

وقال الخميس انه لا بد ان تكون للحرم قدسيته وينشغل الانسان وقت الطوف بالدعاء ويتوب الى الله بدل الضحك والتصوير وما الى ذلك من الامور.

وتساءل عن المصلحة والفائدة من ان يصور الانسان نفسه ثم ينشر الصور.

وتابع "اين الاخلاص؟ ماذا تستفيد اذا عرف الناس انك ذهبت الى العمرة.. ماذا تستفيد ولمن تنشرها".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اثار عدد من الاشخاص الذكور الذين كانوا يضعون المساحيق ويسرحون شعورهم الطويلة كما النساء غضبا واسعا عندما ظهروا وهم يلتقطون لانفسهم صور سيلفي استعراضية اثناء كانوا يطوفون بالكعبة.