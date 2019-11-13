الكنيسة البروتستانتية بألمانيا تعترف بوقوع 770 واقعة اعتداء جنسي داخلها

أعلنت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا، الثلاثاء، عن تعرض 770 شخصاً من المترددين عليها للاعتداء الجنسي.

جاء ذلك على لسان الراهبة، كيرستن فيرس، خلال اجتماع للكنيسة البروتستانتية في مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا.

وقالت الراهبة الألمانية، خلال الاجتماع، إن التحقيقات التي بدأت العام الماضي، توصلت لنتائج مفادها أن 770 شخصًا أغلبهم من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية في مراكز رعاية تابعة للكنيسة.

ولفتت إلى أن بعض هذه الاعتداءات تمت داخل الكنيسة، مشيرة إلى أنهم بصدد إضافة مبلغ مليون يورو للمبلغ الذي تم تخصيصه من قبل ويقدر بـ1.3 مليون يورو لتقصي حقيقة هذه الاعتداءات.

ولم تشر الراهبة الألمانية في تصريحاتها بالتحديد إلى الأماكن والسنوات التي تعرض فيها الضحايا لتلك الاعتداءات.

على الجانب الآخر، اعتبرت كرستين كلاوس، المتحدثة باسم الضحايا، أن ما قامت به الكنيسة في هذا الموضوع غير كافٍ، لافتة إلى تأخر الكنيسة في الكشف عن هذه المعلومات بسبب حالة التردد التي كانت تعيشها منذ فترة.

وشددت على ضرورة تركيز الكنيسة على احتياجات الضحايا، وإبرام اتفاق بشكل شفاف بخصوص التعويضات حفاظا على حقوق من تعرضوا لتلك الاعتداءات.

جدير بالذكر أنه في عام 2010 كشف تقرير عن قيام العديد من الرهبان بالاعتداء الجنسي على الأطفال في ألمانيا، حيث اعتدى عدد من الرهبان والمدرسين في الكنيسة الكاثوليكية جنسياً على 422 طفلاً، وأظهرت التحقيقات أنّ هؤلاء الأطفال تعرضوا لهذه الجريمة لعدة سنوات، وتمت محاكمة 13 راهبا كمتهمين بالقضية.

تقرير آخر بالعام ذاته كشف عن قيام 15 راهبا بممارسة العنف والاعتداءات الجنسية ضد 100 طفل على أقل تقدير.

وفي مدينة هارن أظهرت التحقيقات ارتكاب أحد الرهبان 227 حالة اعتداء جنسي ضدّ الأطفال في عام 1996، وتحولت محكوميته فيما بعد إلى عقوبة نقدية وتمّ إخلاء سبيله.