الكنيست الإسرائيلي يستعد للمصادقة على اتفاق التطبيع مع الإمارات

ينعقد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس المقبل، لمناقشة اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، والمصادقة عليه.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان، الجمعة: “رهنا بموافقة لجنة الكنيست، سينعقد (البرلمان) بكامل هيئته الخميس المقبل لمناقشة اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات والمصادقة عليها”.

والخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الأخير “سيطرح الإثنين المقبل اتفاقية السلام مع الإمارات، على مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها”.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وما زال يتعين وضع الاتفاق الإسرائيلي البحريني في اتفاق مفصل، قبل عرضه على الحكومة والكنيست.

وقوبل اتفاقي التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967. (الأناضول)