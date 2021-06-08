الكنيست الاسرائيلي يصوت الاحد على الائتلاف الحكومي الجديد

يصوّت الكنيست الإسرائيلي الأحد 06/13 على منح الثقة لائتلاف حكومي يخلف حكومة بنيامين نتانياهو، حسبما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين الثلاثاء.

وقال ليفين، حليف نتانياهو، في بيان إن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 حزيران/يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان".

شكل رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

ورحب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل". سينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل حيث لم تفض أربع انتخابات حتى الآن إلى تشكيل حكومة مستقرة