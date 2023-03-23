الكنيست يصادق على قانون يمنع عزل نتنياهو

البوابه - صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من منصبه، الأمر الذي يعني تحصين الأخير.

وأكدت وكالة "سوا" مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون أساس الحكومة الرامي إلى منع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست قام بمعارضته 47 عضوا.

وسبق وأن تقدم أوفير كاتس رئيس الائتلاف من حزب الليكود بمشروع القانون الذي ينص على منع المستشارة القضائية للحكومة الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة الإسرائيلية القيام بمهامه وتنحيته عن منصبه.

والقانون يشمل على أن إعلان التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة جسديا أو نفسيا على القيام بمهامه حيث يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو عبر التصويت في الحكومة وبتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

