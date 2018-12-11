الكنيست يصادق مبدئيا على مشروع قانون منع خفض محكومية أسرى فلسطينيين

أسرى فلسطينيون / أرشيفية

صادق الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ هجمات.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب الثلاثاء، إن 57 نائبا أيدوا مشروع القانون وعارضه 17.

ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وحاليا، يمكن للأسرى الفلسطينيين طلب خفض ثلث محكومياتهم في السجون الاسرائيلية، حيث تنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذا الطلبات.

ولكن مشروع القانون الذي يحمل اسم “حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل”، يحظر خفض المحكومية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست: “يقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل، مما يعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون”.

وجاء في شرح مقدمة مشروع القانون إن الهجمات الفلسطينية التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2015 وما زالت مستمرة، تستوجب “تعزيز قوة الردع في مواجهة نشطاء الإرهاب، لا شك أن عدم السماح بتقصير العقوبة سيشكل رادعا أكثر أهمية وفعالية من الوضع المتبع حاليا”.

وأضاف: “لذلك، فإن الاقتراح يقضي بعدم السماح لمن أدين بارتكاب مخالفة إرهابية وأمنية بالحصول على إفراج مشروط، والاستفادة من خصم ثلث محكوميته”.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف أسير.