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الكنيست يصادق مبدئيا على مشروع قانون منع خفض محكومية أسرى فلسطينيين

الكنيست يصادق مبدئيا على مشروع قانون منع خفض محكومية أسرى فلسطينيين
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