الكنيست يصوت على اجراء انتخابات جديدة مع تعثر جهود نتانياهو لتشكيل الحكومة

اتجهت إسرائيل صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة يوم الاثنين فيما وصلت جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

وفي تصويت مبدئي، قرر الكنيست حل نفسه. لكن لابد من إجراء تصويت نهائي بحلول يوم الأربعاء على الأرجح لكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعدا لانتخابات جديدة.

وأمام نتنياهو، الذي أعلن الفوز نيابة عن حزبه ليكود في انتخابات التاسع من أبريل نيسان، حتى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء لتشكيل حكومة بعد تكليف من الرئيس ريئوفين ريفلين قبل ستة أسابيع.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوت ويواجه اتهامات محتملة بالفساد وهو يواجه صعوبة في التوصل لاتفاق مع مجموعة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف واليهود المتطرفين والتي ستضمن له الحكم لفترة خامسة.

وتسببت انقسامات بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بقيادة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد بشأن مشروع قانون للتجنيد العسكري يتناول الإعفاءات التي يتمتع بها الطلبة اليهود المتطرفون، في وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

