الكوبيون يصوتون لصالح تشريع زواج المثليين

صوت الكوبيون لصالح تشريع زواج المثليين خلال استفتاء عام نادر أعلنت نتائجه الاثنين.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على قانون الاسرة الذي تضمن هذا التشريع اكثر من 74% مع تأييد نحو 67% من المقترعين النص الجديد.

واعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ألينا بالسيرو عبر التلفزيون الرسمي ان "الشعب صادق على قانون الأسرة"، مستندة إلى النتائج شبه النهائية للاستفتاء.

وهذه أول مرة يدعى الكوبيون للتصويت على قانون من خلال استفتاء.

وحالت العواصف المخيمة على شرق الجزيرة الكوبية دون معرفة نتائج 36 دائرة. علما انه يلزم حصول النص على أكثر من 50% من الأصوات المؤيدة حتى يتم إقراره ويدخل حيز التنفيذ.

ويعرف التشريع الجديد الزواج على أنه ارتباط "بين شخصين"، بما يقنن زواج المثليين وعمليات التبني لهؤلاء.

كما يدرج إمكان الاعتراف بعدة آباء وأمهات إلى جانب الأهل البيولوجيين، فضلا عن الحمل لفائدة الغير من دون غايات مادية، ويعزز كذلك حقوق الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالما نبذت الحكومة الشيوعية المثليين جنسيا في الستينيات والسبعينيات من القرن الفائت. غير أن الحكومة أيدت القانون الجديد وخاضت حملة رسمية مكثفة دعما له في الشارع وعلى التلفزيون وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.