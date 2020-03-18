الكورونا تستفحل في ايران واسرائيل

أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.

فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالة.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

وفي دولة الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.

وهذا الارتفاع اليومي في عدد المصابين المسجلين بـ"COVID-19" يعتبر الأكبر منذ بدء التفشي في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما.

والاثنين الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية بدء تطبيق تدابير جديدة لمكافحة الفيروس تشمل إلغاء الفعاليات الجماعية وإقناع الناس بالبقاء في بيوتهم وتشديد إجراءات العزل الصحي، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيحصل ارتفاع كبير في عدد المصابين المسجلين مع توسيع نطاق استخدام الفحوصات وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية.