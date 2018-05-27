الكوريتان تتعهدان بـ"لقاءات متكررة" وترقب للقمة مع ترامب

أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونغ-اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعهدا خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين السبت عقد "لقاءات متكررة في المستقبل"، مشيرة الى رغبة كيم "الثابتة" بعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيمين "اتفقا على الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل (...) وأكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضافت أن "كيم جونغ-أون شكر مون جاي-إن على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، وعبّر عن رغبته الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية".

وكانت سيول نشرت السبت صورا للقاء الذي جمع الزعيمين ظهر فيها كيم ومون يتصافحان ثم يتعانقان بحرارة.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت ساعتين في قرية بانمونغوم الحدودية التي التقيا فيها في 27 نيسان/ابريل ونشرا إعلانا مشتركا التزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

وبحسب البيان الكوري الجنوبي فإن مون وكيم "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونغوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وفي واشنطن، وجهت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إشارات متفائلة أيضا قائلة إن "فريق استطلاع من البيت الأبيض سيغادر إلى سنغافورة كما هو مبرمج من أجل القيام بالتحضيرات اللازمة في حال إجراء القمة".