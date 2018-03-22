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الكونغرس الأمريكي يبت هذا الأسبوع في تشريع يحد من المعونة الفلسطينية

الكونغرس الأمريكي يبت هذا الأسبوع في تشريع يحد من المعونة الفلسطينية
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