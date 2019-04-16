الكونغرس يبحث عن فساد ترامب المالي

طلب لجان الاستخبارات والخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي معلومات حول الشؤون المالية للرئيس دونالد ترامب وأعماله المصرفية مع روسيا.

وما ان فرغ الكونغرس من التحقيق حول ادانه ترامب بالتخابر مع روسيا، فيما لا تزال التهم بشان السقوط الاخلاقي مع فنانات الاغراء والبورنو قائمة، حيث يتحرى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب عن كل الأمور المالية لترامب ويجرون تحقيقات في عدد من الجوانب المالية التي حاول الرئيس الأمريكي طمسها، ولاسيما الإقرارات الضريبية.

وبين البنوك المدرجة على جدول الكونغرس والتي طلب منها تقديم معلومات عن الشؤون المالية لترامب، سيتي غروب Citigroup و بنك أوف أمريكا Bank of America وجي بي مورغان JPMorgan Chase ودوتشيه بنك Deutsche Bank، وهي بنوك يتعامل معها ترامب منذ عقدين.

وتلقت مشاريع الأعمال التي يديرها ترامب من دوتشيه بنك ما يصل إلى ملياري دولار من القروض، منها حوالي 300 مليون لم يتم سدادها حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي إيليا كامينغز يوم الاثنين، إنه يعتزم إرسال طلب استفسار إلى شركة الضرائب مازارز التي تعد الإقرارات الضريبية لترامب طوال عقد من الزمن.

كامينغز يريد أن يرى المعلومات المالية وإقرارات ترامب الضريبية على مدى السنوات العشر الماضية.