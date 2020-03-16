الكونغرس يطالب ترامب بتنفيذ قانون "قيصر"

كشف موقع "المونيتور" عن رسالة وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي للرئيس ترامب، تطالب بوضع قانون "قيصر" والذي يتضمن فرض عقوبات مشددة على نظام الأسد ومن يدعمه، حيز التنفيذ.

وأوضح الموقع أن الرسالة وجهها كلاً من السيناتور "مايك براون، والنائبين "آدم كينغزينغر وبريندان بويل"، طالبوا ترامب بوضع القانون موضع التنفيذ بشكل فوري، كما دعوا حلف الناتو لبذل الجهود من أجل مساعدة السوريين الفارين من عمليات القصف.

وتأتي الرسالة بعد تردي الأوضاع الإنسانية في محافظة إدلب، مشيرة إلى إغلاق اثنين من المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود بعد استخـدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتقليص مدتها.

وسبق أن دعا الضابط السوري المنشق المعروف باسم "قيصر"، أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى فرض تدابير صارمة ضد نظام الأسد، بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها، وقال خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انعقدت وسط احتياطات أمنية مشددة: "لقد عملنا ونواصل العمل من أجل توصيل نداءات وصراخ عشرات الألوف ممن لا يزالون رهن الاحتجاز".