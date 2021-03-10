الكونغرس يوافق على خطة بايدن الاقتصادية

وافق الكونغرس الأميركي على خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية في خطوة تعد نصرا كبيرا لسياسته الداخلية ، واشارت تقارير الى الدعم الكبير من النواب الديمقراطيين في الكونغرس

خطة بـ 1.9 تريليون دولار

ولاقت الخطة المقدّرة بـ1.9 تريليون دولار موافقة 220 صوتاً، في مقابل رفضها من 211 آخرين بينهم ديمقراطي. ومن المقرر أن يوقّع الرئيس الأميركي (الجمعة) على الخطة، في الوقت المناسب لتجنب تعليق مخصصات البطالة الاستثنائية.

وسيحصل ملايين الأميركيين على شيكات كمساعدات مباشرة تصل قيمتها إلى 1400 دولار للفرد، من أصل مبلغ إجمالي بنحو 400 مليار دولار مخصص لهذا الأمر، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من 1400 دولار أمريكي شيكات وإغاثة البطالة إلى لقاحات لكل أمريكي - المساعدة هنا https://t.co/Sd9F8EGLCk — بايدن بالعربي 🇺🇸 (@JoeBiden44) March 10, 2021

خطة بايدن بحاجة لاشهر لانجازها

والخطة التي تطلّب إنجازها أشهراً، هي إحدى أكبر حزم الإنقاذ الأميركية على الإطلاق وستؤثر على كافة جوانب أكبر اقتصادات العالم لأعوام مقبلة.

وتموّل الخطة اللقاحات ضد «كوفيد - 19»، وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص، وتوسع نطاق التمويل الفيدرالي لقطاع الرعاية الصحية.

130 مليار للمدارس

كما أنها تمدد تعليق عمليات الإخلاء وحبس الرهن، وتزيد المعونة الغذائية، وتخصص 130 مليار دولار للمدارس.

وتظهر استطلاعات الرأي دعماً هائلاً من أنصار الحزبين للخطة التي تشمل أيضاً تمديد دعم الإيجار والرهون العقارية، ودعماً للشركات الصغيرة والمدارس، ومليارات الدولارات للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات.

وأشار بايدن إلى أنه سيبدأ قريباً في جولة لترويج الحزمة في صفوف الشعب الأميركي.