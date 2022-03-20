الكونغو الديمقراطية".. 14 قتيلا بينهم 7 أطفال في هجوم لمسلحين بمناجل

قال الصليب الأحمر، أن 14 شخصا قتلوا بينهم 7 أطفال، أمس السبت، في هجوم شنه رجال مسلحون بمناجل، على مخيم للاجئين للاجئين في إيتوري شمالي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقام الرجال بعملية قتل 7 بالغين و7 أطفال من بينهم طفلة تبلغ من العمر عاميْن، بحسب قائمة للصليب الأحمر.

وقال جان دزبا بانجو رئيس تجمّع قرى في ندو بانجو في إيتوري، "دخل مسلّحون من ’تعاونية تنمية الكونغو’ (ميليشيا كوديكو) إلى درابكا حيث قتلوا بمناجل" نازحين.

وأوضح أن "النازحين كانوا قد فرّوا من قرية نغوتشي للسكن في درابكا"، مشيرًا إلى إصابة 5 آخرين بجروح.

منذ نهاية 2017، تواجه قوات الأمن، بالإضافة إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، "تعاونية تنمية الكونغو" (ميليشيا كوديكو) وهي مجموعة مسلحة مرتبطة بطائفة دينية وتؤكّد أنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش.

وفي منطقة بيني المجاورة قال نائب حاكم منطقة شمال كيفو سابيتي نجياموجا "قُتل أربعة شبان في كمين نصبه السبت مسلحون من تحالف القوى الديمقراطية على بعد 3 كيلومترات من إيرينجيتي".