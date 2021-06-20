الكويت.. احتجاجات رفضا للتطعيم الإجباري (فيديو وصور)

تجمع عدد من المواطنين في ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية رفضا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن منع غير المطعمين من السفر أو دخول المجمعات التجارية والمطاعم والأندية.

واعتبر المشاركون في الوقفة أن الإجبار على التطعيم هو اعتداء على الحريات، ورفعوا لوحات احتجاجية مكتوب عليها "لا المساس بحرياتنا، لا للتطعيم الإجباري، جسمي اختياري".

وفي المقابل، اجتمع عشرات من المواطنين للمطالبة بالعفو الشامل وإعادة النواب الناشطين السياسيين والنواب السابقين من الخارج تحت عنوان "العفو أولوية"

يشار إلى أن السلطات الأمنية استبقت التجمع وأغلقت المنطقة المحيطة بساحة الإرادة ومنعت المركبات من الوقوف بالقرب منها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر الخميس الماضي، منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.