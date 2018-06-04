الكويت: اعتذار رئيس الفلبين كاف

هذا الاعتذار مؤشر إيجابي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن عبارات الاعتذار التي تقدم بها الرئيس الفلبيني إلى الكويت على ما بدر منه من عبارات قاسية بحقها مؤشر إيجابي على حرصه على تجاوز هذه الأزمة.

وقال الجارالله، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الإثنين حول الاعتذار الذي تقدم به الرئيس الفلبيني إلى الكويت، إن هذا الاعتذار مؤشر إيجابي على حرص الرئيس الفلبيني والأصدقاء في الفلبين على تجاوز هذه الأزمة والالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.