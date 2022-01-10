الكويت.. الموافقة على بناء مطار جديد

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، أن السلطات في البلاد، وافقت على بناء مطار جديد في المنطقة الشمالية على طريق العبدلي.

وقالت (كونا): "وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم االثنين برئاسة أسامة العتيبي على إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".

ولم تذكر أي تفاصيل حول موقع إنشاء المطار الجديد بالضبط، أو موعد الانتهاء من المشروع وتكلفة إقامته.

وكان مصدر في البلدية قد كشف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصحيفة "القبس" المحلية، أن "البلدية تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية".

وسبق أن تقدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي باقتراح لتخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية على طريق العبدلي.

وأشار هديان وقتها في اقتراحه، بسحب الصحيفة، إلى أن الهدف من المطار الجديد سيكون "خدمة التجمعات العمرانية الجديدة بمنطقتي الشمال والشمال الغربي، حيث التمدد العمراني الأفقي في هاتين المنطقتين".