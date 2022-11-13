  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن

الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:07
الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...