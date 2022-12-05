الكويت تبدأ حربا على المثليين والمثليات والشواذ

شهدت شوارع الكويت حملة اعلامية دعائية ضد المثليين والمثليات والشواذ جنسيا في اطار حرب الامارة الخليجية على تلك العادات والامور الدخيلة عليها وقد انتشرت لافتات تحت عنوان ترفض الشذوذ بالتزامن مع الحملة الدولية على الدول الخليجية التي تستضيف احدها مونديال كاس العالم

ووانتشرت لافتات في شوارع الكويت تحمل عبارة "هو مو مثلي.. أنا رجل وهو شاذ"

كما حملت عبارة اخرى "هي مو مثلية.. أنا امرأة وهي شاذة" وقد اثنى النشطاء والمغردون على تلك الحملة وتناقلو صور اللافتات على صفحاتهم مؤيدين لها ورافضين مبدأ الشذوذ الجنسي والمثلية الدخيلة على دينهم الحنيف

تركيب لوحات ضد المثلية في دولة الكويت. pic.twitter.com/9ZcKBEpHUY — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) December 4, 2022

في اطار الحملة اعلن النائب الكويتي محمد هايف المطيري، أن مطعم شهير أزال شعار (ONE LOVE) الذي يشير لدعم المثلية بعد نشر أحد المغردين مقطعاً مصوراً له.

وفيما هاجم البعض الفكرة معتبرينها ترويجا للمسالة الجنسية فان البعض الاخر اشار الى ان حملات "فرض" المثلية التي يديرها الغرب ليست سرية.

وتجرم الكويت وكافة دول الخليج المثلية الجنسية أو الدعوة لها أو الدفاع عنها ومنعت بيع أي سلعة تحمل علم المثليين ذا الألوان الستة، وامس الاحد جددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، دعوتها للإبلاغ عن كل ما من شأنه الترويج للشذوذ الجنسي واكدت عبر حسابها على "تويتر" على ضرورة الابلاغ عن المحال التي تعرض سلعاً تحمل العلم ذا الألوان الستّة "المخالف للدين والآداب العامة".



ولفتت الوزارة إلى أن العلم "المخالف" يضم ستّة ألوان فقط، وليس الذي يحمل ألوان الطيف السبعة.