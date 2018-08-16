الكويت تتعاقد مع 150 معلم فلسطيني

الجانبين الكويتي والفلسطيني اتفقا التنسيق للعام المقبل بشأن استقدام المعلمين من كل التخصصات

كشف مصدر دبلوماسي فلسطيني أن وفد وزارة التربية الكويتي الذي انهى زيارته الى غزة قد أنهى تعاقداته مع المعلمين الفلسطينيين بإتمام إجراءات 100 معلم ومعملة في تخصص الرياضيات، معظمهم من حملة الماجستير.

وأضاف المصدر لصحيفة القبس الكويتية أن اللجنة غادرت القطاع عائدة إلى رام الله، ومن ثم العودة إلى الكويت،، حيث بلغ إجمالي التعاقدات مع المعلمين الفلسطينيين 150 معلما من الضفة وغزة، إلى جانب نحو 50 آخرين من الأردن.

واشار إلى أن اتمام اجراءات وصول المعلمين الفلسطينيين، لا سيما من غزة، سيحتاج تنسيقا مع الجانب المصري لتسهيل عملية خروجهم إلى مطار القاهرة الدولي ومن ثم إلى الكويت التي ستباشر فيها سفارة فلسطين ووزارة التربية متابعة اجراءات الاستقدام مع وزارة الداخلية لإتمام وصولهم قبل 28 الجاري.

وتابع المصدر: إن الجانبين الكويتي والفلسطيني اتفقا التنسيق للعام المقبل بشأن استقدام المعلمين من كل التخصصات، لا سيما أن هناك نقصا بالعقود التي تتم بين معلمي الأردن وتونس، مبينا أن المتقدمين في فلسطين كان فوق المتوقع.