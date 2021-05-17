الكويت تجبر سفير التشيك بحذف صورته مع العلم الإسرائيلي

استدعت الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، سفير دول "التشيك" لديها مارتن دوفراك، عقب نشره علم إسرائيل على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تعبيرا عن دعمه للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

أعربت الوزارة في بيان، عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير التشيكي.



وأضافت: "ذلك التصرف مرفوض لما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي".

أوضحت أن ما قام به السفير التشيكي "لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



"خلال اللقاء بالسفير تم الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية". وأضافت الوزارة، أن "السفير التشيكي أعرب عن أسفه البالغ لدولة الكويت حكومة وشعبا".

وأعلنت الخارجية الكويتية أن السفير "سحب الصورة التي أثارت الاستياء، وسفارته قد أصدرت بيانا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا يمثل موقف حكومة جمهورية التشيك ويعد تصرفا شخصيا".

وأثار نشر دوفراك العلم الإسرائيلي على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، استياءً شعبيا في الكويت وحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بطرده.