الكويت تجيز استخدام لقاح "أكسفورد" والجزائر تستقبل أول شحنة من "سبوتنيك"

تضم الشحنة التي استقبلتها الجزائر 500 ألف جرعة، ووصلت إلى مطار بوفاريك العسكري غرب العاصمة الجزائر قادمة من موسكو على متن طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام لقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه مصنع "سيروم" للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا".

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة عبد الله البدر اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى منه بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع "سيروم" للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

الجزائر تستقبل أول شحنة

الى ذلك، استقبلت الجزائر مساء الجمعة، أول شحنة من لقاحات فيروس "كورونا" ممثلة في لقاح "سبوتنيك 5" الروسي؛ استعدادا لانطلاق حملة التلقيح السبت.

وتضم الشحنة 500 ألف جرعة، ووصلت إلى مطار بوفاريك العسكري غرب العاصمة الجزائر قادمة من موسكو على متن طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية، وفق التلفزيون الرسمي.

وكان في استقبال الشحنة وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزید، ووزیر الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد.

وحذر عمار بلحيمر، في تصريحات بالمناسبة للتلفزيون الرسمي، من التهاون في تدابير الوقاية من انتشار كورونا بسبب بداية حملة التلقيح.

والخميس، أعلن بلحيمر أن عملية التلقيح ستنطلق السبت من مدينة البليدة (جنوب العاصمة)، كخيار رمزي؛ كونها كانت البؤرة الأولى للفيروس بالبلاد في فبراير/شباط 2020.

وأعطت السلطات الأولوية في التلقيح لموظفي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وسابقا، أعلنت السلطات إنها أبرمت عقودا لاستيراد 3 أنواع من لقاحات كورونا هي: "سبوتنيك 5" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"أسترازينيكا" البريطاني.

وحتى الخميس، سجلت الجزائر أجمالا 106.610 إصابات بالفيروس؛ منها 2.881 وفاة، و72.805 حالات شفاء.

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