الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات بطائرة مسيرة

الكويت تضبط مخدرات "هُربت جوا" من بلد مجاور

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مواد مخدرة مع مواطن، وبحوزته طائرة لا سلكية (درون) كبيرة تستخدم في تهريب المخدرات من دولة مجاورة.

ونشرت الوزارة صورة للطائرة، بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة.

وأشارت الداخلية في بيان، إلى معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشأن قيام مواطن بتهريب المخدرات والاتجار فيها.

و"بعد أن تم التأكد من هذه المعلومات وإجراء التحريات اللازمة واستصدار الإذن القانوني اللازم، تم الاتفاق مع المتهم على عملية تسليم وتسلم للمخدرات بمقابل مادي"، حسب البيان.

وتابعت الداخلية: "أثناء عملية تسليم المخدرات حاول المتهم الهروب بمركبته لعدم شعوره بالاطمئنان، وتعمد الاصطدام بدوريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لكن رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من استيقافه وضبط بحوزته كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة بعد مقاومة عنيفة من جانبه".

وقالت الوزارة إنه "بتفتيش مسكن المتهم في منطقة الصباحية، تم ضبط 3 كيلوغرامات أخرى من مادة الشبو، و1 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، وميزان حساس، وطائرة لا سلكية كبيرة".

وخلال التحقيق اعترف المتهم باستخدام الطائرة في عمليات تهريب المخدرات من دولة مجاورة إلى الكويت.

وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة من دون طيار.