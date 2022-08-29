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الكويت تحث رعاياها على مغادرة العراق

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 08:54
ارشيف

حثت الكويت رعاياها على مغادرة العراق في ظل الاوضاع المتأزمة سياسيا وأمنيا في هذا البلد.

وأهابت السفارة الكويتية في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا. وحثت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد، بعدما اقتحم أنصار "التيار الصدري" القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد.

هذا وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر.

كلمات دالة:العراقالكويت

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