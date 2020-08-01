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الكويت تحظر السفر إلى عدد من الدول

منشور 01 آب / أغسطس 2020 - 04:00
حظر الرحلات الجوية إلى عدة بلدان “عالية الخطورة”
حظر الرحلات الجوية إلى عدة بلدان “عالية الخطورة”

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، حظر الرحلات الجوية إلى عدة بلدان “عالية الخطورة” فيما بتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد. تشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا، وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.

 


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