الكويت تحظر السفر إلى عدد من الدول

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، حظر الرحلات الجوية إلى عدة بلدان “عالية الخطورة” فيما بتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد. تشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا، وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.

أبلغني للتو الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر

برسالة وزير الصحة التالية:



صدر من الصحه العامه

بمنع دخول الكويت من دول جديده من ضمنها مصر

علما بانه هناك وقف لاصدار الاقامات الجديده و كروت الزياره و اصدار الفيز

لجميع الدول.#تمام — safa Alhashem (@safaalhashem) August 1, 2020