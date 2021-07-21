الكويت تحيل فريقا تلفزيونيا للتحقيق بسبب تجسيد شخصية النبي ابراهيم

قررت السلطات الكويتية وقف برنامج تلفزيوني تبثه قناتها الثانية الرسمية الناطقة بالانجليزية، وأحالة فريق عمله الى التحقيق بسبب عرض رسوم تجسد شخصية النبي إبراهيم عليه السلام في إحدى حلقات البرنامج.

وقالت الناطق باسم وزارة الاعلام أنوار مراد في تصريح عبر صفحة الوزارة في "تويتر" ان وزارتها اتخذت ”إجراء عاجلا بحق فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية المخالفة للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة والذي سبق أن بث على شاشة القناة الثانية“.

المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام: بتعليمات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري اتخذت الوزارة إجراء عاجلاً بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة.#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/1ipqJWf34U — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) July 20, 2021

وأوضحت مراد "الإجراء .. تمثل بوقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونياً على لجنة الخطاب الديني في الوزارة“، مؤكدة "حرص الوزارة على عرض كافة البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كافة الجوانب.

وبينما لم تقدم الوزارة تفاصيل حول المخالفة، الا ان النائب في مجلس الأمة حمد المطر قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق انها تضمنت ”تجسيداً لشخصية النبي إبراهيم عليه السلام“ في احدى حلقات البرنامج.

وزير الإعلام:

لايجوز ماتم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسئول عن هذا البرنامج. فقضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف. pic.twitter.com/745qWVQayW — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) July 20, 2021

ونشر المطر مع التغريدة صورة ملتقطة من الحلقة تظهر النبي ابراهيم وهو يهم بذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام، وطالب وزير الاعلام بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج.

وقال المطر في التغريدة الموجهة الى الوزير "لا يجوز ماتم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسئول عن هذا البرنامج. فقضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

رد الأخ وزير الإعلام

(تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن اي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني…شكرًا على الاهتمام …مع تحياتي ودمتم بحفظ الرحمن ورعايته)

شكراً لك بويوسف. https://t.co/LgJMqI8dVg — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) July 20, 2021

ولاحقا، نشر المطر عن الوزير قوله ان المعنيين في البرنامج "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن اي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

ويعد تجسيد شخصيات الرسل والانبياء في الرسوم والاعلام المصور محرما في الكويت والعديد من الدول الاسلامية.