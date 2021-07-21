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الكويت تحيل فريقا تلفزيونيا للتحقيق بسبب تجسيد شخصية النبي ابراهيم

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 06:23
ارشيف

قررت السلطات الكويتية وقف برنامج تلفزيوني تبثه قناتها الثانية الرسمية الناطقة بالانجليزية، وأحالة فريق عمله الى التحقيق بسبب عرض رسوم تجسد شخصية النبي إبراهيم عليه السلام في إحدى حلقات البرنامج.

وقالت الناطق باسم وزارة الاعلام أنوار مراد في تصريح عبر صفحة الوزارة في "تويتر" ان وزارتها اتخذت ”إجراء عاجلا بحق فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية المخالفة للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة والذي سبق أن بث على شاشة القناة الثانية“.

وأوضحت مراد "الإجراء .. تمثل بوقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونياً على لجنة الخطاب الديني في الوزارة“، مؤكدة "حرص الوزارة على عرض كافة البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كافة الجوانب.

وبينما لم تقدم الوزارة تفاصيل حول المخالفة، الا ان النائب في مجلس الأمة حمد المطر قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق انها تضمنت ”تجسيداً لشخصية النبي إبراهيم عليه السلام“ في احدى حلقات البرنامج.

ونشر المطر مع التغريدة صورة ملتقطة من الحلقة تظهر النبي ابراهيم وهو يهم بذبح ابنه اسماعيل عليهما السلام، وطالب وزير الاعلام بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج.

وقال المطر في التغريدة الموجهة الى الوزير "لا يجوز ماتم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسئول عن هذا البرنامج. فقضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

ولاحقا، نشر المطر عن الوزير قوله ان المعنيين في البرنامج "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن اي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

ويعد تجسيد شخصيات الرسل والانبياء في الرسوم والاعلام المصور محرما في الكويت والعديد من الدول الاسلامية.

كلمات دالة:الكويتالتلفزيون الكويتيانوار مراد

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