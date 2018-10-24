الكويت ترفض اسناد اي عمل لشركات تتعامل مع اسرائيل

وتنتج الكويت، بالوقت الحالي، نحو 3.2 ملايين برميل نفط خام يومياً،

أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن مؤسسة البترول، طلبت من الشركات التابعة لها، مراجعة قوائم الشركات المؤهَّلة للعمل لديها، بغرض عدم إسناد أي أعمال إلى أي شركة تتعامل مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر بالمؤسسة، مساء أمس الثلاثاء، أن "هناك صعوبات عملية في فلترة القوائم؛ نظرا إلى التشابك الكبير بين الشركات العالمية، وتلك التي قد تنشأ عنها شراكات بأسماء مختلفة"، لكنها أكدت أنه "لا تراجع عن قرار عدم إسناد أعمال إلى أي شركة تتعامل مع إسرائيل".

وأضافت: "ثمة شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بتلك المؤهلة في البلاد، وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم، ومن الصعوبة الفصل بينها".

وتابعت الصحيفة الكويتية نقلها عن المصادر، قائلة: "لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها؛ لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل"، مشيرة إلى أن "الشركات العالمية التي تملك التكنولوجيا المؤهلة للعمل بالكويت، هي نفسها التي تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

وتنتج الكويت، بالوقت الحالي، نحو 3.2 ملايين برميل نفط خام يومياً، في حين تصل صادرات البلاد إلى 2.1 مليون برميل يوميا.