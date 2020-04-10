الكويت تستعد لفرض حظر تجوال شامل لمواجهة كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي ، ليل الخميس، تكليف الفرق المتخصصة والجھات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكويت.

أعلن ذلك وزير الداخلية الكويتي في بيان صحافي، عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وقال الصالح، إن ذلك يهدف لتجنب أي عقبات محتملة قد تصاحب التنفيذ.

ويعد القرار تمهيدا لفرض حظر شامل في مواجهة فيروس كورونا، بعد ان فرضت الكويت الحظر الجزئي من الخامسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي من 22 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف أن المجلس كلف الإدارة العامة للطيران المدني بإصدار تعميم يسمح بموجبه بتسيير رحلات جوية لكافة شركات الطيران لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانھم.

وأوقفت الكويت في 11 مارس/ آذار الماضي جميع الرحلات التجارية من والى مطار الكويت.

في وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 910.

وذكرت الوزراة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا، أن “مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 22، منها 8 حرجة و14 مستقرة”.

وأضافت أن حالات الشفاء بلغت 111، فيما سجلت البلاد حتى الآن وفاة واحدة بالوباء.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، مساء الخميس، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.

وأظهرت أرقام منصة “ورلدو ميتر” المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات حول العالم أن حصيلة الوفيات وصلت 95 ألفا و47 حالة وفاة.

يما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون و593.515 حالة حتى منتصف ليل الخميس.

كذلك تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى الساعة نفسها عتبة 355 ألفا، وفق المنصة ذاتها. (الأناضول)