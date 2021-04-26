الكويت تستنكر أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين بالقدس

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لأعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعة يهودية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

كما استنكرت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وطالبت في البيان المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع مع السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالإحتلال للكف عن التعرض للشعب الفلسطيني والتقيد بإلتزاماتها وفق القانون الدولي. (د ب أ)