الكويت تستهجن دعوات لإحراق علمها في مصر (فيديو)

تصاعد مؤخرا سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

أعربت سفارة الكويت بالقاهرة الجمعة، عن بالغ استهجانها جراء دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي.

جاء ذلك وفق بيان للسفارة الكويتية بالقاهرة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وأفاد البيان بأن “سفارة الكويت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت في مصر”.

وأكد أن “ھذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “ھذا العمل المشين قد أثار إستياء بالغًا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبھا”.

وقالت السفارة إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليھم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة.

كما دعت السلطات المصرية إلى “اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لھذه الإساءات”، حسب البيان ذاته.

ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

