كورونا: اصابات جديدة بالكويت وفلسطين والمغرب وحصيلة الوفيات عالميا تتجاوز 4 آلاف

حتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة (مصري) مخالطة لحالة سابقة، وحالتين لكويتيين قادمين من مصر.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 69 حالة. وأعلن تسجيل ثاني حالة شفاء من الفيروس في البلاد، فيما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان إن “وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 26، بعد تسجيل إصابة جديدة في بيت لحم (جنوب)”.

والخميس، أعلنت الحكومة تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق “أنجل”، وتبين إصابة بعض أفراده بكورونا، بعد عودتهم إلى بلدهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى سائح فرنسي.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية، الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، وتأكدت الإصابة".

ولفت إلى أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش"، وأن "حالته الصحية لا تدعو للقلق".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا.

وقررت السلطات الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 إصابات جديدة لفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إن الحالات الأربع لمواطنين ثلاثة منهم عائدون من إيران والعراق، والخامسة لمصري قادم من مصر.

وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخل المملكة 20 حالة.

وارتفعت عدد إصابات كورونا في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين من وإليها إلى 14 دولة.

الحصيلة العالمية

جدير بالذكر ان الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت حاجز 4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة الى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وأدى انتشار الفيروس الى تعطيل قطاعات النقل في العالم، وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات الى الدورات الرياضية.

لكن في الصين، انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في احصاء الاصابات في 21 كانون الثاني/يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين لشخصين مسافرين.

كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3,136.

وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر كانون الثاني/ يناير.

وأصيب أكثر من 80,750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجددا من دول أخرى.

وهناك الآن 69 حالة مستوردة وفقا لمسؤولي الصحة الصينيين.