الكويت: تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا والعدد يرتفع الى 72

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 72 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتين الأخريين (مصري وسوداني) مخالطين لحالة سابقة.

وأوضح أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم خمس حالات في الرعاية المركزة، إحداها حالة حرجة.

وتحدث عن وجود 916 حالة في الحجر الصحي.