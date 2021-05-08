الكويت تشيد بدور العاهل المغربي في رأب صدع "البيت الخليجي"

أشاد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس في رأب الصدع الخليجي.

وقال الصباح في تصريح بمقر وزارة الخارجية المغربية، إن "الملك محمد السادس كان له موقف حازم في دعمه لسياسة الكويت ومساعيها في رأب صدع الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة إلى الجدار العربي".

وأضاف: "الموقف تجلى بحكمة قياداتنا ورؤيتهم وبصيرتهم في ما يخص صالح العمل العربي المشترك، والذي تجلى في قمة العلا في الخامس من يناير من هذا العام".

وأردف، أن "اجتماعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة هو مناسبة لمناقشة استعدادات التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي من المفترض أن تلتئم هذا العام في المغرب".

وعبر الوزير الكويتي عن رغبة بلاده، في "إعطاء روح جديدة وزخما مضاعفا" للرقي بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "وجوده مناسبة أيضا للوقوف على الدروس المستفادة من تداعيات تدبير جائحة فيروس كورونا".

واستقبل الأمير المغربي مولاي رشيد، بالرباط، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي سلمه رسالة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الملك محمد السادس. (هسبريس)