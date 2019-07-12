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الكويت تعتقل "خلية اخوانية" مصرية

منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 02:46
حذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن
حذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن

قالت الحكومة الكويتية انها القت القبض على مجموعة "اخوانية ارهابية" ينتمي عناصرها للجالية المصرية وهم مطلوبين لبلدهم

وقالت الداخلية في بيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط "خلية إرهابية" تتبع "تنظيم الإخوان المسلمين"، صدرت بحق أفرادها أحكام من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما. واشارت الى ان تلك الخلية قامت  بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت...

 

وأفادت الوزارة بأن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، مبينة أنها ومن خلال التحريات، تمكنت من تحديد مواقع أفرادها لتباشر السلطات عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة من الكويت.

وأكدت الداخلية أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم "بعمليات إرهابية" وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

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