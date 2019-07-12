الكويت تعتقل "خلية اخوانية" مصرية

قالت الحكومة الكويتية انها القت القبض على مجموعة "اخوانية ارهابية" ينتمي عناصرها للجالية المصرية وهم مطلوبين لبلدهم

بيان من وزارة الداخلية



قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت...

“1” — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وقالت الداخلية في بيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط "خلية إرهابية" تتبع "تنظيم الإخوان المسلمين"، صدرت بحق أفرادها أحكام من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما. واشارت الى ان تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت...

مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية ، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة...

“2” — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وأفادت الوزارة بأن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، مبينة أنها ومن خلال التحريات، تمكنت من تحديد مواقع أفرادها لتباشر السلطات عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة من الكويت.

وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم اقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية.

ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

“3” — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وأكدت الداخلية أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم "بعمليات إرهابية" وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اية خلايا او تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالامن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

“4” — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وحذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.