الكويت تعلق على الوضع الصحي لامير البلاد

نفى الديوان الأميري الكويتي، امس السبت، حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي ونقله الى المشفى على وجه السرعة

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"نقلا عن بيان للديوان الأميري الكويتي أنه "لا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة، وأن حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة".

وطالب الأميري الكويتي بضرورة توخي الحذر والدقة فيما يتم تداوله من انباء واخبار وضرورة الرجوع للديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية لمعرفة حقيقة مثل هذه الأخبار.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد خول ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح بصلاحيات واسعة وقد اصدر الاخير في يونيو/ حزيران الماضي، أمرا أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.