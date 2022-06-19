الكويت تعلن الحرب على المثليين

أطلقت السلطات الكويتية الاحد، حملة تستهدف شعارات وعلم المثليين في البلا، داعية المواطنين الى المشاركة فيها عبر الابلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في رسالة عبر تويتر وجهتها الى كل مواطن كويتي: "قم بإغلانا عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة".

وحرصت الوزارة على التوضيح في حملتها التي التي اطلقتها تحت شعار "شارك في الرقابة"، أن "ألوان الطيف العادية تحتوي على سبعة ألوان، في حين يحتوي العلم المخالف للآداب العامة على ستة ألوان فقط".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت مطلع الشهر الجاري القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

كانت السفارة الأمريكية نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وقبل أيام أثار فيلم الرسوم المتحركة حارس الفضاء "لايت يير"جدلا واسعًا في الكويت ودول خليجية أخرى.

في حين ذكرت تقارير غير مؤكدة أن الحكومة الكويتية منعت عرض الفيلم، وهو من إنتاج استوديوهات "بيكسار"، بدعوى أنه يروج للمثلية لأن عرضه التقديمي تضمن مشهد قبلة بين امرأتين.