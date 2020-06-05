الكويت تعمل لتبريد الأزمة الخليجية ووقف الحملات الإعلامية الصارخة

قالت صحيفة كويتية، الخميس، إن بلادها تعمل حالياً على “تبريد الأزمة الخليجية ووقف الحملات الإعلامية الصارخة التي خرجت إلى العلن في الأسابيع والأيام الأخيرة”.

وأضافت صحيفة “القبس” نقلاً مصادر خليجية وصفتها بالرفيعة – دون أن تسميها – أن ” التحرّك الكويتي مدعوم أمريكياً وبشكل كامل.”

وأوضحت أن “أمريكا ترغب في حل، ولو بشكل جزئي، لمسألة إغلاق الأجواء أمام الطيران القطري، الذي بات يستخدمه الجيش الأمريكي الموجود بالمنطقة بشكل مكثّف، في ظل توقّف حركة الطيران العالمية، بفعل تفشّي فيروس كورونا.”

ووفق المصادر، فإن “الأمريكيين يرون أن استمرار استخدام الطيران القطري للأجواء الإيرانية في معظم الأحيان قد يشكّل خطراً غير محسوب على جنودهم.”

وأضافت “كما أن طهران تستفيد من المردود المالي لاستخدام أجوائها بشكل يعاكس التوجّه الأمريكي لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران.”

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم 5 يونيو/حزيران عامها الرابع، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع على قطر “إجراءات عقابية”؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان. (الأناضول)