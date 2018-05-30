الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن بمجلس الأمن لإدانة حماس

المندوبة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هيلي

قالت مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، إن الكويت أعاقت صدور مسودة البيان الذي وزعته واشنطن، أمس الثلاثاء، بشأن إطلاق صورايخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمها، أن مشروع البيان الأمريكي كان يتضمن إدانة إطلاق حركة حماس الفلسطينية، الصورايخ باتجاه شمال إسرائيل.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية بمجلس الأمن موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للاممم المتحدة، ستيفان دوجريك، إن أنطونيو غوتيريش، يدين إطلاق الصورايخ من قطاع غزة، ويطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بضبط النفس.

وأوضح دوجريك، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سيقدم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن، اليوم، خلال الجلسة الطارئة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ صباح أمس، يسود التوتر قطاع غزة، حيث قصفت إسرائيل عشرات الأهداف في القطاع، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، إنهما قصفتا المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعشرات القذائف الصاروخية، ردا على “الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وتأتي هذه التطورات إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر، ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، الإثنين والأحد الماضيين، جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية.

وأعلنت حماس، صباح اليوم الأربعاء، في بيان، عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل عبر وساطات (لم تحددها)، يقضي بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 2014.